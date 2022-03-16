Оттава, , 23:05 — REGNUM Канадский инди-фолк-проект Bon Iver во главе с Джастином Верномом объединился с музыкантом Итаном Груска в работе над новым треком под названием So Unimportant, который вышел в серии синглов Psychic Hotline от Sylvan Esso.

Итак Груска и Джастин Вернон (Bon Iver) The Line Of Best Fit

Композиция So Unimportant была написана удаленно во время пандемии, когда Груска и Джастин Вернон общались из разных концов страны.

Груска говорит о сотрудничестве: «Примерно 10 марта 2020 года Джастин должен был приехать в Лос-Анджелес, и мы собирались провести несколько дней, создавая материал. Примерно через две недели после глубокого карантина мы с Джастином связались и решили, что было бы забавно посылать друг другу файлы и пробовать что-то делать удаленно. So Unimportant была первой вещью, которая воплотилась в жизнь. Мы с Джастином передавали эту песню и сессию неторопливо туда-сюда в течение некоторого времени, чтобы довести ее до того состояния, в котором она находится сейчас».

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