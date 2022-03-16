Ла-Пас, 16 марта 2022, 23:25 — REGNUM Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта подтвердил 15 марта неотъемлемость притязаний страны на выход к Тихому океану, поскольку они закреплены в конституции. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.
При этом министр заявил, что ценит желание нового президента Чили восстановить отношения между странами. «Для народа Боливии важным вопросом является восстановление выхода к морю, закрепленное в конституции как нечто высшее и неотъемлемое», — пояснил министр.
Отношения между Чили и Боливией были разорваны в 1978 году после неудачной попытки решения вопроса о возвращении Боливии «суверенного доступа к морю», захваченного во время войны в Тихом океане.
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