Рим, 16 марта, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Правительство Германии в среду, 16 марта, одобрило предстоящее подписание «пакта солидарности» между Германией и Италией в решении газовых вопросов, передает Ansa.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В случае возникновения у одной из сторон проблем с поставками или запасом газа другая сторона обязуется прийти на помощь.

Аналогичные соглашения Германия ранее подписала с Австрией и Данией, предполагается, что будут подписаны пакты и с другими странами — членами ЕС, напоминает агентство.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.