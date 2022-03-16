Лондон, 16 марта, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Стратегическая игра Medieval II: Total War вскоре появится на устройствах под управлением Android и iOS. Анонсирующий трейлер был опубликован 16 марта на YouTube-канале издательской компании Feral Interactive.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Релиз популярной стратегии состоится 7 апреля 2022 года. Таким образом, владельцы смартфонов получат возможность создать свою средневековую империю, выступив в роли правителя одной из 17 фракций.

Напомним, оригинальная игра Total War: Medieval II вышла на ПК 10 ноября 2006 года. Её разработкой занималась британская студия Creative Assembly, в качестве издателя выступила компания SEGA.