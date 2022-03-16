Майнц, Германия, 16 марта, 2022, 22:52 — ИА Регнум. 16 марта дортмундская «Боруссия» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала минимальную победу над «Майнцем-05» со счетом 1:0. Встреча проходила в Майнце на стадионе «Кофас Арена».

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель и Рубен Лофтус-Чик

Единственный мяч на 87-й минуте встречи забил 33-летний опорный полузащитник «шмелей» и сборной Бельгии Аксель Витсель после передачи Джованни Рейны.

Желтые карточки получили Мариус Вульф, Штефан Белл, Махмуд Дауд, Марин Понграчич, Антон Стах, Андерсон-Ленда Лукоки и Аксель Витсель.

Бригада арбитров: Саша Штегеман | Майкл Пикель | Фредерик Ассмут | Флориан Бадштюбнер | Маттиас Йолленбек.

Статистика матча («Майнц-05"/ «Боруссия»)

Удары 10/11

Удары в створ ¼

Владение 43%/57%

Угловые 5/5

Нарушения 18/10

Составы команд:

«Майнц-05»: Центнер, Белл, Ньякат, Тауэр (Бросински, 77'), Стах (Папела, 71'), Штегер, Лукоки, Видмер, Онисиво, Ингвартсен (Бетью, 71'), Беркардт.

«Боруссия»: Кобель, Шульц, Джан, Понграчич, Пасслак, Дауд (Рейна, 69'), Вульф (Холанд, 57'), Витсель, Беллингем, Азар, Мален (Брандт, 69').

«Боруссия», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 56 очков, сократила отставание от мюнхенской «Баварии» до четырех очков. «Майнц-05» с 34-мя очками остался на десятой позиции.