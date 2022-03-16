16 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:24 — REGNUM Просьба государственного обвинения назначить блогеру Алексею Навальному, обвиняемому в мошенничестве и оскорблении суда, 13 лет лишения свободы стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

"А помните, они обещали за Навального санкции ввести, если ему срок продлят? Так вот, похоже, продлят, а санкций то уже больше и не осталось. Вот Лёше обидно, наверное», — пишет Павел Б.

Многие пользователи отнеслись к данной новости с позитивом, ведь граждане долгое время хотели увидеть данного персонажа за решёткой, а теперь им дают возможность продлить удовольствие.

«Маловато будет. В Сибири за 13 лет весь снег убрать не успеет, надо бы ещё подкинуть. Да и коллег по цеху подключить. Один может ведь и не справиться», — шутит Progressor W.

Некоторые комментаторы отмечают, что Навальный мог бы сейчас ненавидеть Россию из-за границы, свободным и никому ничем не обязанным, но он предпочёл сесть в тюрьму, видимо, воспользовавшись советами своих куратаров.

Алексей Навальный в зале суда Mos-gorsud.ru

«И кого Лёха слушал, когда на самолёт в Москву садился? Кто ему советовал на рожон лезть?» — интересуется Андрей П.

«Лёша, наверное, оборвал все волосы на заднице, сожалея, что принял решение вернуться в Россию. А ведь его предупреждали, чем это всё может закончиться. Российские власти как могли его от тюрьмы спасали, потому что знали, сколько воя будет по поводу его ареста. А в итоге оказалось, что зря боялись. Запад совсем про него забыл», — отмечает Александр Д.

Часть людей полагает, что Навальный планировал пробыть в тюрьме минимальный срок, чтобы затем продолжить свою политическую деятельность, но уже будучи ответившим перед законом.

«Забавно получается. Навальному кураторы обещали выход по 2024 год — там как раз будут президентские выборы. Мог там бучу серьёзную устроить, будучи, кстати, полностью легализованным после тюрьмы. А тут сначала спецоперация России на Украине, видимо, кураторов у Навального не осталось. Теперь он просто преступник, без каких-либо заслуг и званий. Печальная, но поучительная история нацпредателя», — написал Михаил Х.

Ряд пользователей указывает на то, что мировые процессы за последнее время совсем стёрли из памяти некогда известного на всю страну борца с ненавистным ему режимом.

«Не знаю как вы, а я с весельем вспоминаю все эти злоключения Навального. Столько всего нелепого с ним было, а мы всё за ним смотрели, да ставки делали — рискнут его по закону привлечь или опять спасут от тюрьмы. Но времена сильно изменились. Теперь Россия борется с нацизмом на Украине, выстаивает под давлением санкций, пытается найти свой уникальный путь. Тут больше не место всем этим подпевалам Запада, потому что Запад, по сути, объявил России войну», — считает Евгений Ф.

Напомним, 15 марта в ходе прений сторон по делу на выездном заседании Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии в Покрове государственное обвинение попросило назначить блогеру Алексею Навальному, обвиняемому в мошенничестве и оскорблении суда, 13 лет лишения свободы.