Лос-Анджелес, США, 16 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Сэмюэл Л. Джексон фактически подтвердил, что Дон Чидл появится в будущем сериале Marvel «Секретное вторжение». Об этом 16 марта сообщает портал We Got This Covered.

Marvel Studios Marvel

Выступая в подкасте Happy, Sad, Confused Джексон сказал, что хорошо знает Чидла, который является его «приятелем по гольфу», и что иногда они проводят время вместе. Он отметил, что в какой-то момент понял, что никогда вместе не работал вместе с Чидлом.

«Мы просто немного знаем друг друга, тусуемся и смеемся… но мы никогда не работали вместе, и наконец (должны — ИА REGNUM)», — сказал Джексон. Издание отметило, что, таким образом, актёр подтвердил, что фанаты Marvel увидят Воителя в «Секретном вторжении».

Напомним, пока онлайн-кинотеатр Disney Plus и студия Marvel не назвали точную дату премьеры сериала «Секретное вторжение», ожидается, что он выйдет в 2022 году. Сюжет шоу расскажет о том, как скруллы (раса инопланетян, способных менять внешность) получают контроль над ключевыми системами управления жизни землян.