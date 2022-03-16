Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 16 марта ухудшила прогноз по росту ВВП страны в 2022 году с прежних 4% до 2,8%, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Логотип ФРС США Kurtis Garbutt

При этом прогноз по росту экономики страны в 2023 году сохранён на прежнем уровне в 2,2%.

Прогноз по инфляции в США на 2022 год повышен с 2,6% до 4,3%, на 2023 год — с 2,3% до 2,7%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен с 2,7% до 4,1%, на 2023 год — с 2,3% до 2,6%.

Прогноз по безработице на 2022 год сохранён на уровне 3,5%, на 2023 год — также на уровне 3,5%.

Напомним, ранее сегодня ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с декабря 2018 года.

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