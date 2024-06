Лондон, 16 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Британская электро-группа Clean Bandit и шведский музыкант A7S (Александр Тидебринк) поделились роликом на совместную композицию Everything But You. Премьера работы состоялась на YouTube-канале Clean Bandit 16 марта.

Скриншот YouTube Клип Everything But You

В новом клипе исполнители освещают различные социальные проблемы, существующие в современном мире. Режиссёрами видео выступили Эрик Майерс и Джек Паттерсон.

Напомним, что коллектив Clean Bandit был основан в 2008 году. Сингл Everything But You стал первым сотрудничеством группы с A7S.