Сантьяго, , 22:44 — REGNUM Конституционный совет Чили одобрил внесение в конституцию статьи о сексуальных и репродуктивных правах, обязывающей государство гарантировать условия для проведения добровольных абортов, а также право на половое воспитание. Об этом сообщает новостное агентство La Tercera.

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Статья позволит гражданам «добровольно, свободно и информированно» принимать решения, касающиеся собственного тела и полового восприятия. Государство будет гарантировать сексуальные права и право на добровольное прерывание беременности, а также дополнительную защиту беременных и матерей.

Предложение вызвало шквал критики со стороны правых партий. «Те, кто называет себя феминистками, могут аплодировать и праздновать, потому что они считают себя героинями. Решает ли аборт проблему изнасилований? Нет. А проблему насилия в отношении женщин? Нет. Он также не устранит все те ситуации, которые могут заставить женщину сделать аборт», — раскритиковала проект Катерина Монтеалегре из партии Unidos por Chile.

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