Тбилиси, , 01:37 — REGNUM Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани заявила, что после «окончания войны на Украине» президент Владимир Зеленский «правильно оценит» поведение грузинских властей, сообщает 16 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я думаю, что когда эта война закончится и Украина выйдет из очень сложной ситуации, что, я надеюсь, произойдёт в ближайшее время, господин Зеленский правильно проанализирует все шаги, которые Грузия предприняла для поддержки Украины, ситуацию, в которой находится Грузия, я имею в виду нашу оккупацию и большие государственные риски, и результатом анализа всего этого, конечно будет то, что Зеленский снова убедится, что Грузия является настоящим другом Украины», — сказала Цилосани.

Напомним, что Зеленский, недовольный отказом грузинского правительства присоединиться к антироссийским санкциям, отозвал украинского посла из Тбилиси.