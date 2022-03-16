Пермь, 4 июня, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В Перми к длительному сроку приговорён телефонный мошенник. Суд признал его в мошенничестве с причинением значительного ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тюрьма

Установлено, что в 2018 году мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории города Губаха, приобрёл несколько сотовых телефонов. Заключенный путем случайного набора телефонных номеров, звонил жителям Перми, и представляясь родственником, просил деньги на решение возникших проблем. Так, мошенник похитил около 300 тыс. рублей. Деньги передавались фигуранту через третьих лиц, которые не подозревали о преступных намерениях мужчины.

Суд приговорил злоумышленника к 15 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В правоохранительных органах отметили снижение количества мошенничеств в 2018 году. Гражданам рекомендуют при телефонном звонке якобы от имени родственников и сообщении о трудной ситуации звонить родным и близким, о которых идет речь, и выяснять подробности случившегося. Ни в коем случае не переводить и не отдавать деньги незнакомым людям. Не следует сообщать незнакомым людям данные о себе, своих близких, родственниках, банковских картах, а также любую другую конфиденциальную информацию.

Добавим, уровень преступности на 100 тыс. населения в Пермском крае в 2018 году составил 1609 случаев (Приволжский федеральный округ -1287,8; Россия - 1355,9).