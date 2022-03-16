Москва, , 22:32 — REGNUM В морских портах Украины наблюдается повышенная минная опасность, из-за которой десятки иностранных судов не могут уйти в море, сообщил 16 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Подводная мина

Он уточнил, что украинские военные заминировали внутренние воды и территориальное море, заблокировав тем самым иностранные суда в своих портах.

«В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6910 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможными провокациями ВСУ со стороны берега», — рассказал Мизинцев.

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