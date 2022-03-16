Вашингтон, 16 марта, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США по итогам заседания 16 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25−0,5% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Эмблема ФРС США

В распространённом комментарии отмечается, что решение о повышении ставки принято для поддержания целей ФРС по максимальной занятости на рынке труда и возвращению инфляции к целевому уровню в 2% в долгосрочной перспективе.

Сообщается также, что для выполнения этих задач регулятор не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки.