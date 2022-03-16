Сыктывкар, 16 марта, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В Коми стартовал студенческий проект по борьбе с фейками о военной операции на Украине, сообщает БНК.

Фейк

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Команда проекта «Сила V Правде» состоит из студентов разных направлений из СГУ им. Питирима Сорокина, которые намерены помогать всем желающим ориентироваться в информационном поле с помощью видеороликов.

В первом выпуске проекта один из студентов рассказывает об однополярном мире, который сформировался после распада СССР. Студенты высказывают несколько тезисов. В частности, спецоперация на Украине — мера вынужденная, а быть либералом и пацифистом сегодня, значит расписываться в своей близорукости и лицемерии.

«Значительная часть пацифиствующих граждан сегодня радеют не сколько за мир, сколько за возвращение на рынок какого-нибудь «Макдональдса» или еще пары брендов. Мне искренне хочется верить, что в корне этого простая человеческая глупость, а не сознательная симпатизация врагу», — отметил студент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обеспокоенность влиянием Запада на российскую молодежь выразил архангельский губернатор.