Турин, Италия, , 22:22 — REGNUM 16 марта в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет испанский «Вильярреал». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттия Де Шильо, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани, Данило, Артур, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Хуан Куадрадо, Душан Влахович, Альваро Мората.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Первис Эступиньян, Серж Орье, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос, Ереми Пино, Арно Греневельд, Джованни Ло Чельсо.

Бригада арбитров (Польша): Шимон Марчиняк | Павел Сокольницки | Томас Листкевич | Бартош Франковски.

В первом матче, проходившем 22 февраля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика», была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Душан Влахович (1' Данило) и Даниэль Парехо (66' Этьен Капу).