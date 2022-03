Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Среди поклонников видеоигры Sifu резко стала набирать популярность модификация, которая позволяет геймерам как бы воссоздать в игре известную сцену из фильма «Матрица: Перезагрузка». Об этом 16 марта сообщает портал We Got This Covered.

Агент Цитата из к/ф «Матрица». реж Братья Вачовски. 2003 . США

После установки дополнения игрокам предлагают выступить в роли Нео, сражающегося с множеством копий агента Смита. Стоит отметить, что ролики с игровым процессом стали вирусными в соцсетях. Модификацию можно скачать на сайте Nexus Mods, она добавляет в игру скин (образ) Нео, который, как отмечает разработчик Halfmillz, был взят из игры 2005 года The Matrix: Path of Neo.

Напомним, релиз Sifu состоялся 6 февраля 2022 года на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Разработкой игры про жизненный путь мастера кунг-фу занимается французская студия Sloclap.

