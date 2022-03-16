Нью-Йорк, США, 16 марта 2022, 22:20 — REGNUM Американский инди-поп-дуэт Lucius представил новую совместную работу с певицами Брэнди Карлайл и Шерил Кроу под названием Dance Around It, которая войдет в их новый альбом Second Nature. Об этом 16 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.
Сингл Dance Around It следует за Heartbursts, который вышел в начале марте. В нем приняли участие сопродюсер альбома Брэнди Карлайл и певица Шерил Кроу.
Дуэт Lucius прокомментировал релиз нового сингла: «Во многом Dance Around It отражает намерение всей пластинки: танцевать сквозь тьму. Взять то, что могло быть изолирующим и внутренним, и вместо этого сделать его громким, выставить на показ — дать ему танец».
Second Nature последует за их альбомом 2018 года Nudes и включит в себя предыдущие синглы White Lies и Next To Normal.
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