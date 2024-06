Нью-Йорк, США, 16 марта, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Американский инди-поп-дуэт Lucius представил новую совместную работу с певицами Брэнди Карлайл и Шерил Кроу под названием Dance Around It, которая войдет в их новый альбом Second Nature. Об этом 16 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Дуэт Lucius

Сингл Dance Around It следует за Heartbursts, который вышел в начале марте. В нем приняли участие сопродюсер альбома Брэнди Карлайл и певица Шерил Кроу.

Дуэт Lucius прокомментировал релиз нового сингла: «Во многом Dance Around It отражает намерение всей пластинки: танцевать сквозь тьму. Взять то, что могло быть изолирующим и внутренним, и вместо этого сделать его громким, выставить на показ — дать ему танец».

Second Nature последует за их альбомом 2018 года Nudes и включит в себя предыдущие синглы White Lies и Next To Normal.