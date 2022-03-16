Рим, , 22:20 — REGNUM В правительстве Италии будет создан комиссариат по вопросам приема беженцев, сообщают национальные СМИ в пятницу, 16 марта.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале марта 2022 года власти Италии говорили о готовности принять 16 тысяч беженцев с Украины, однако уже к настоящему моменту этот показатель превышен втрое.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 47 тысяч жителей Украины.