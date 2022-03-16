Золотое, ЛНР, 16 марта, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Золотое-5 (ЛНР) обстреляно украинскими боевиками вечером 16 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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ВСУ применили для обстрела миномёты калибра 82 мм.

Ранее, в 16:55 мск, украинские боевики, применив артиллерию калибра 122 мм, обстреляли посёлок городского типа Донецкий (ЛНР), а в 17:10 мск — посёлок Голубовское (ЛНР), применив миномёты калибра 82 мм.