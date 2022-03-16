Лилль, Франция, 16 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Сегодня, 16 марта, в Лилле (Франция) на стадионе «Пьер Моруа» «Лилль» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Лилль»: Леонардо Жардим, Зеки Челик, Тьягу Джало, Свен Ботман, Жозе Фонте, Габриэль Гудмундссон, Жонатан Бамба, Шека, Бенжамен Андре, Джонатан Дэвид, Бурак Йылмаз.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц.

Бригада арбитров (Италия): Давиде Масса | Филиппо Мели | Стефано Алассио.

Первый матч 1/8 финала плей-офф, проходивший в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершился уверенной победой «пенсионеров» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Кай Хаверц и Кристиан Пулишич.