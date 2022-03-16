Рим, , 22:14 — REGNUM В Италию с конца февраля 2022 года прибыли уже более 47 тысяч граждан Украины. сообщили в МВД страны в среду, 16 марта.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Около 90% прибывающих по-прежнему составляют женщины и несовершеннолетние.

Власти подготовили дополнительно 8000 мест в центрах для беженцев, также они рассчитывают на поддержку граждан и предпринимателей.

В начале марта в МВД сообщали, что большинство приезжающих в Италию граждан Украины направляются к родственникам или знакомым, которые уже живут в Италии.