Нарьян-Мар, , 22:12 — REGNUM Ненецкий автономный округ отправил беженцам из Донбасса фуру с брусом. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Фура с гуманитарной помощью City-yaroslavl.ru

«Стройматериалы закупили в Сыктывкаре. К 20 марта машина с гуманитарным грузом прибудет в Ростовскую область», — написал глава региона.

Он также сообщил, что в округе продолжается сбор гуманитарной помощи. На пункты сбора неравнодушные люди приносят одежду, бытовую химию и другие товары первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ОНФ в Петербурге собрал 10 тонн помощи для беженцев