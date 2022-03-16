16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова украинского президента о том, что следует признать, что Украина не войдёт в НАТО.

Елизавета Коробова, , 23:11 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не войдёт в НАТО и это «нужно признать», спровоцировало бурную дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Какое НАТО? Ты о чём вообще, наркоман? Не будет никакого НАТО, потому что не будет больше никакой Украины. Проспись, очнись, протрезвей!» — советует Владислав Н.

Многие пользователи оказались в недоумении о того, что в ситуации тотального разгрома Украины российскими войсками, выполняющими специальную военную операцию, украинский президент всё ещё размышляет о будущем Украины в НАТО.

«Признал? После того как ему это несколько раз сказали его же кураторы? Он даже не тормоз, у него вместо мозгов глина», — предполагает Андрей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что психическое здоровье украинского лидера оставляет желать лучшего, если он только сейчас осознал, что Украины в НАТО не будет.

«Такое ощущение складывается, что Зеленский уже долгие годы живёт в какой-то своей альтернативной реальности, а события из реальной жизни доходят до него со значительным опозданием. Может быть, он скоро поймёт, что и Евросоюз Украине не светит», — написал Николай П.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает, что Зеленскому множество раз объясняли, что его нездоровое стремление в НАТО обернётся для Украины катастрофой.

«Плохо вам жилось в дружбе с Россией? В НАТО всё хотели попасть? Ради этого мирных жителей убивали? Нате вот теперь, получите. Тебя, гнида клоунская, пока не уничтожат, русский мир не успокоится», — пишет Danro B.

«Зеленский — пешка, марионетка. Он ничего не решает. Поэтому не стоит обращать внимание на его словоблудие. Признал он — не признал, что Украины в НАТО не будет — всё равно. Скоро хозяева его зачистят, чтобы много не болтал, и его все забудут благополучно», — считает Максим Н.

Ряд пользователей указывает на то, что НАТО не приняло Украину потому, что Зеленский уже предоставил территорию страны в качестве плацдарма для сил Североатлантического альянса.

«Да не собирался ты, Зеленский, засовывать свою страну в НАТО. Фактически там уже орудовали инструкторы НАТО и строили свои объекты много лет! Нам теперь неважно, что ты скажешь, клоун-наркоман! Ты нелегитимный! Тебя подменили, ты обещал остановить войну в Донбассе, соблюдать Минские соглашения, а сделал всё наоборот! Марионетка американская!» — обращается Мария И.

Нашлись и те, кто уверены, что Зеленский стал приговором Украины. Более того, даже у западной части этого государства не будет будущего, считают граждане.

«Уже поздно тявкать. Уже всем ясно, что страну твою разделят. Две трети достанется России как победителю над украинским нацизмом, а остальное раздербанят западные соседи, потому что они станут опекунами выжившего украинского нацизма. Тебя в этой схеме, кстати, вообще не будет. Можешь уматывать куда подальше. Ах да… ты же уже в Польше отсиживаешься», — написал Александр Б.

Напомним, 15 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил на онлайн-встрече лидеров государств, входящих в объединённые экспедиционные силы, о том, что Украина не войдёт в НАТО и это «нужно признать».