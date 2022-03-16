Дортмунд, Германия, , 22:12 — REGNUM 28-летний фланговый нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии по футболу Торган Азар, брат вингера «Реала» Эдена Азара, может продолжить карьеру в Испании.

По информации французского издания Foot Mercato, на Торгана Азара претендует мадридское «Атлетико».

Торган Азар выступает за «шмелей» с 1 июля 2019 года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии» за 25,5 миллиона евро. По оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, трансферная стоимость Торгана Азара составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Торган Азар принял участие в девятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.