Нью-Йорк, США, , 22:08 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Weezer выпустила новую песню A Little Bit Of Love из своего мини-альбома SZNZ: Spring, который является первым из четырех «сезонных» релизов 2022 года. Об этом 16 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Weezer на закрытом концерте YouTube

После анонса первого из четырех сезонных мини-альбомов в начале недели, Weezer представили первый сингл из мини-альбома SZNZ: Spring под названием A Little Bit Of Love.

За «весенним» мини-альбома в течение года последуют SZNZ: Summer, SZNZ: Autumn и SZNZ: Winter. На каждом мини-альбоме из серии SZNZ есть одна песня, которая, согласно пресс-релизу, «интерполирует движение из «Времен года» Вивальди».

