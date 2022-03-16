Нью-Йорк, США, 16 марта 2022, 22:08 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Weezer выпустила новую песню A Little Bit Of Love из своего мини-альбома SZNZ: Spring, который является первым из четырех «сезонных» релизов 2022 года. Об этом 16 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.
После анонса первого из четырех сезонных мини-альбомов в начале недели, Weezer представили первый сингл из мини-альбома SZNZ: Spring под названием A Little Bit Of Love.
За «весенним» мини-альбома в течение года последуют SZNZ: Summer, SZNZ: Autumn и SZNZ: Winter. На каждом мини-альбоме из серии SZNZ есть одна песня, которая, согласно пресс-релизу, «интерполирует движение из «Времен года» Вивальди».
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