Фонд Игоря Акинфеева организует турниры по киперболу
Москва, 16 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Фонд российского футболиста Игоря Акинфеева проведёт турниры по киперболу в рамках «Московского Киберспорта». Информацией об этом с корреспондентом ИА REGNUM поделились представители Федерации компьютерного спорта Москвы 16 марта.
Известно, что соревнования, общий призовой фонд которых составит 250 тыс. рублей, стартуют 18 марта 2022 года, участие в них совершенно бесплатное. Игры будут проводиться в двух форматах — Fast Cup и Penalty Cup, а каждый из них получит одну из четырёх игровых платформ. По результатам серии квалификаций, запланированной на период с 18 по 20 марта 2022 года, будут определены 16 лучших игроков, которым представится возможность поучаствовать в финальном раунде с 23 по 24 апреля 2022 года.
Напомним, что кипербол является уникальным форматом футбола, разработанным Игорем Акинфеевым. Ключевую роль в подобном формате играют голкиперы.