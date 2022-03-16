Москва, 16 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Фонд российского футболиста Игоря Акинфеева проведёт турниры по киперболу в рамках «Московского Киберспорта». Информацией об этом с корреспондентом ИА REGNUM поделились представители Федерации компьютерного спорта Москвы 16 марта.

Светлана Бекетова Игорь Акинфеев

Известно, что соревнования, общий призовой фонд которых составит 250 тыс. рублей, стартуют 18 марта 2022 года, участие в них совершенно бесплатное. Игры будут проводиться в двух форматах — Fast Cup и Penalty Cup, а каждый из них получит одну из четырёх игровых платформ. По результатам серии квалификаций, запланированной на период с 18 по 20 марта 2022 года, будут определены 16 лучших игроков, которым представится возможность поучаствовать в финальном раунде с 23 по 24 апреля 2022 года.

Напомним, что кипербол является уникальным форматом футбола, разработанным Игорем Акинфеевым. Ключевую роль в подобном формате играют голкиперы.