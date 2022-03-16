Москва, , 22:07 — REGNUM Украинские вооруженные формирования открыли огонь по колонне с беженцами, двигавшейся по гуманитарному коридору в сторону России, сообщил 16 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Убийство

Трагедия произошла на харьковском направлении, уточнил он. В результате украинского обстрела четыре человека погибли.

«Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — сказал Мизинцев.

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