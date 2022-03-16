Париж, , 22:07 — REGNUM 52-летний итальянский специалист Антонио Конте, занимающий пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», в ближайшее межсезонье может возглавить «Пари Сен-Жермен». Об этом 16 марта сообщило издание Calciomercato.

Антонио Конте Clément Bucco-Lechat

По информации источника, в соглашении Конте с «Тоттенхэмом» есть пункт, позволяющий итальянскому специалисту покинуть английский клуб после завершения сезона 2021/22.

На данный момент «Пари Сен-Жермен», одержав двадцать побед, потерпев три поражения в 28-ми турах Лиги 1 2021/22 и набрав 65 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте с 45-ю очками идет на восьмой строчке в таблице Английской Премьер-лиги.