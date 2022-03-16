София, , 22:04 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении выделить болгарским фермерам в общей сложности 143,5 млн левов (около $79 млн) финансовой помощи в качестве компенсации за материальный ущерб, понесенный в результате пандемии COVID-19 и подорожания тарифов на энергоносители. Об этом 16 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Деньги сыпятся

По словам замминистра сельского хозяйства Болгарии Стефана Бурджева, указанная сумма будет равномерно распределена среди крупных аграрных предприятий и небольших хозяйств.

Бурджев «Компенсацию получат практически все компании, занятые в сфере земледелия, животноводства и садоводства».

При этом механизмы выделения соответствующих средств официальная София не озвучивает.

Напомним, за последние несколько дней в Болгарии состоялось до 20 массовых выступлений фермеров, требующих от правительства страны дополнительных субсидий и социальных гарантий. Из-за экономического кризиса в стране обанкротились около двух тысяч хозяйств.

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