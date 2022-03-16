София, 16 марта 2022, 22:04 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении выделить болгарским фермерам в общей сложности 143,5 млн левов (около $79 млн) финансовой помощи в качестве компенсации за материальный ущерб, понесенный в результате пандемии COVID-19 и подорожания тарифов на энергоносители. Об этом 16 марта сообщает софийская газета «24 часа».
По словам замминистра сельского хозяйства Болгарии Стефана Бурджева, указанная сумма будет равномерно распределена среди крупных аграрных предприятий и небольших хозяйств.
При этом механизмы выделения соответствующих средств официальная София не озвучивает.
Напомним, за последние несколько дней в Болгарии состоялось до 20 массовых выступлений фермеров, требующих от правительства страны дополнительных субсидий и социальных гарантий. Из-за экономического кризиса в стране обанкротились около двух тысяч хозяйств.
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