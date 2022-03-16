Рим, 16 марта, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Начальник штаба ВВС Италии Лука Горетти в среду, 16 марта, призвал работающих на территории Румынии летчиков НАТО удвоить осторожность.

НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он напомнил, что пилоты подчас оказываются в 20 км от территории Украины.

Достаточно малейшей ошибки, «и вы уже оказываетесь на войне», сказал генерал, отметив, что «заманить» летчиков НАТО на территорию Украины могут специально. Кто именно может этим заниматься, Горетти не уточнил.