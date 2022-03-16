Сент-Луис, США, 16 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. 31-летний швейцарский голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки следующим летом перейдет в «Сент-Луис Сити» на правах свободного агента. Об этом 16 марта сообщили на официальном сайте «шмелей».

«Боруссия» (Дортмунд)

В текущем сезоне Роман Бюрки не сыграл ни в одном матче за «Боруссию» во всех турнирах, так как позицию вратаря занял соотечественник Бюрки 24-летний Грегор Кобель, пропустивший в 24-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22 33 мяча.

Бюрки выступает за «Боруссию» с 1 июля 2015 года после перехода из «Фрайбурга» за 3,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.