Варшава, , 21:58 — REGNUM Студия Flying Wild Hog и издательская компания Devolver Digital выложили в сеть очередной трейлер игры Trek to Yomi. Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале портала Gematsu.

Схватка Цитата из к/ф «Семь самураев». Реж. Акира Куросава. 1954. Япония

В видео разработчики показали новые боевые сцены из игры про самураев, которая будет выполнена в необычной визуальной стилистике. Геймерам предложат выступить в роли молодого мечника, который пытается защитить город и близких людей.

Релиз Trek to Yomi состоится «весной» 2022 года на ПК (Steam) и консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. В реализации проекта принимает участие режиссёр, сценарист и геймдизайнер Леонард Менчиари (The Eternal Castle Remastered, Riot Civil Unrest).

