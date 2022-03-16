Донецк, , 21:58 — REGNUM Посёлок городского типа Гольмовский (ДНР) обстрелян вечером 16 марта украинскими боевиками, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

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Украинские формирования в 20:20 мск открыли огонь в направлении Гольмовского, применив миномёт калибра 120 мм. По ДНР они выпустили три мины.

Атаку ВСУ вели со стороны населённого пункта Металлист. Ранее Гольмовский был обстрелян украинскими боевиками из тяжёлой артиллерии.

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