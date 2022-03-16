Рим, , 21:53 — REGNUM Власти Украины «открыты» к переговорам России по таким вопросам, как нейтралитет и статус Донбасса, заявил в среду, 16 марта, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Но переговорный процесс не продвигается якобы из-за того, что российская сторона «всякий раз изобретает новые поводы» не договориться, сказал министр.

Днем ранее Ди Майо выступил со стол же революционной трактовкой переговорного процесса, и также, как и в среду, не упомянул о вопросах денацификации и демилитаризации.