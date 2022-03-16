Вашингтон, 16 марта 2022, 22:24 — REGNUM Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) стал обладателем фейкового NFT-токена. Информацию об этом передаёт портал RapTV на своей странице в Twitter 16 марта.
Так, уникальный NFT из коллекции Bored Ape, приобретённый музыкантом недавно, оказался ненастоящим, как выяснилось позднее. Примечательно, что стоимость покупки составила $450 тыс.
Напомним, что Eminem начал музыкальную карьеру в 1988 году. С тех пор исполнитель успел выпустить 11 студийных альбомов.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.
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