Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) стал обладателем фейкового NFT-токена. Информацию об этом передаёт портал RapTV на своей странице в Twitter 16 марта.

Eminem Скриншот YouTube

Так, уникальный NFT из коллекции Bored Ape, приобретённый музыкантом недавно, оказался ненастоящим, как выяснилось позднее. Примечательно, что стоимость покупки составила $450 тыс.

Напомним, что Eminem начал музыкальную карьеру в 1988 году. С тех пор исполнитель успел выпустить 11 студийных альбомов.

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