Москва, 16 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Боевая авиация Вооруженных сил России не наносила воздушных ударов по зданию театра в городе Мариуполь, сообщает 16 марта пресс-служба Минобороны РФ.

(сс) Wanderer777 Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021

Речь идёт о мощном взрыве, который произошёл 16 марта в здании Мариупольского театра.

«Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», — указано в сообщении Минобороны РФ.

«По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», — отмечает российское ведомство.

При этом указано, что ранее беженцы из Мариуполя сообщили о том, что здание театра занято нацистами из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оборудовавшими там огневые точки и удерживающими в здании гражданское население.

«С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе, здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось», — подчеркивает Минобороны России.