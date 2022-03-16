Яунде, 16 марта, 2022, 21:49 — ИА Регнум. 26-летний опорный полузащитник немецкого футбольного клуба «Ганновер-96» Гаэль Ондуа заявил, что будет выступать за сборную Камеруна.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный матч Австралия-Камерун

26-летний Ондуа, воспитанник московского «Локомотива», родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

В текущем сезоне Гаэль Ондуа принял участие в 22-х матчах за «Ганновер-96» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых карточек.

Гаэль Ондуа перешел в «Ганновер-96» 26 августа 2021 года из швейцарского «Серветта» на правах свободного агента. Текущее соглашение Ондуа с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а немецкий интернет-портал transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.