Бухарест, 16 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Общий внешний долг Румынии за первые три месяца 2022 года увеличился в среднем на €2,8 млрд. Об этом 16 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Долги

По сведениям Национального банка Румынии (НБР), соответствующие долгосрочные обязательства страны составили €99, 294 млн (72,4% от общего внешнего долга), что на 2,3% больше, чем на 31 декабря 2021 года. Краткосрочные займы зафиксированы на уровне €37,788 млн (27,6% от общего внешнего долга), увеличившись на 1,5% по сравнению с 31 декабря 2021 года.

Как утверждают румынские эксперты, на данный момент официальный Бухарест располагает всеми необходимыми средствами для погашения процентов по указанным кредитам.