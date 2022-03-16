Улан-Батор, 16 марта, 2022, 21:45 — ИА Регнум. За первые два месяца 2022 года Монголия торговала со 123 странами, внешнеторговый оборот составил 2,2 миллиарда долларов из которых экспорт составил 1,2 миллиарда долларов, а импорт — миллиард долларов. Об этом сообщил Национальный статистический комитет Монголии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот Монголии уменьшился на 1,7% или 38,9 млн долларов, экспорт — на 11,6% или 154,3 млн долларов, импорт вырос на 12,5% или 115,4 млн долларов.

Сальдо внешней торговли за первые 2 месяца 2022 года снизилось на 269,7 млн. долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

За первые два месяца 2022 года товарооборот Монголии с Китаем составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 51,9% всего внешнеторгового оборота. На уголь приходится 35,4% экспорта в Китай, на медный концентрат — 51,2%, 99,8% золота экспортируется в Швейцарию.

В первые два месяца 2022 года на долю России приходилось 34,6% импорта, Китая — 27,8%, Японии — 8,6%, Южной Кореи — 4,9%, США — 2,7%, Германии — 2,6%.

58,7% импорта Монголии из России составляют нефтепродукты, 6,6% — арматура, 2,3% — электроэнергия, 2,1% — азотные удобрения.