Рим, , 21:42 — REGNUM Финансовая гвардия Италии пресекла деятельность организованной группы, которая занималась перепродажей импортируемого дизеля без уплаты НДС, сообщили представители спецслужбы в среду, 16 марта.

АЗС. Дизель

Общий объем средств, которые уводились от налогообложения — 207 млн евро, потери бюджета — 45 млн евро. По версии спецслужбы, топливо было приобретено несколько ранее, но на «рынок» по фальшивым документам было выпушено уже после резкого роста цен.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.