Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Летом 2022 года на ПК и консолях Xbox выйдет хоррор-игра Immortality, над которой работает геймдизайнер Сэм Барлоу. Об этом 16 марта сообщает портал Engadget.

Ужас Vsluh.net

Новая игра, как и предыдущие проекты Барлоу, будет представлять собой интерактивный фильм, но, как отмечает издание, на этот раз геймдизайнер решил перейти от жанра психологических картин к хоррору. Игра будет разбита на три части, каждая из которых будет представлять собой фильм, главную роль в котором исполнит актриса Марисса Марсель.

По сюжету, она пропала после съёмок в трёх фильмах, которые исчезли вместе с ней и игроку придётся изучать кадры утерянных картин, чтобы разобраться в том, что именно произошло. Разработчик выложил новый трейлер на YouTube-канал ID@Xbox.

Напомним, Сэм Барлоу анонсировал проект Immortality в июне 2020 года, в июне 2021-го он выпустил первый тизер. Ранее он работал над созданием игр как Telling Lies (2019), #WarGames (2018), Her Story (2015), Silent Hill: Shattered Memories (2009) и других.