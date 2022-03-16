Брайтон, Великобритания, , 21:39 — REGNUM Сегодня, 16 марта, в «Брайтоне» на стадионе «Фалмер Стэдиум» футбольный клуб «Брайтон» в матче шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Бригада арбитров: Роберт Джонс | Эдвард Смарт | Марк Шолес | Андре Марринер | Ли Мейсон.

Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Люис Данк, Шейн Даффи, Жоэль Вельтман, Ив Биссума, Алексис МакАллистер, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Соломон Марч, Нил Мопе.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Зейбьерг, Сон Хын Мин, Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски, Харри Кейн.

На данный момент «шпоры» с четырнадцатью победами и 45-ю набранными очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брайтон», набрав 33 очка, располагается на тринадцатой позиции.