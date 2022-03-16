Москва, , 22:24 — REGNUM Исполнитель Дима Билан сообщил подписчикам о проблемах со здоровьем. Он опубликовал ролик на эту тему в своём телеграм-канале 16 марта.

Дима Билан Okras

По словам Билана, он вернулся с отдыха на Мальдивах и решил провести обследование своего организма. «Давно перенесённая операция послезавтра состоится. Я уже год живу в не очень удобных условиях», — говорит артист.

Билан поделился, что операция связана с «пищеварительной историей», однако подробностей не раскрыл. Он также отметил, что проблемы обострились после перенесённого им коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года появилась информация о госпитализации Димы Билана с коронавирусной инфекцией. Певец опроверг новость о том, что находится в больнице, однако подтвердил, что заразился COVID-19.

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