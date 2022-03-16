Тбилиси, 17 марта, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 16 марта на своей странице в «Фейсбуке» рассыпался в комплиментах бывшим президенту и премьер-министру Польши Леху и Ярославу Качиньским.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

«Брат Леха Качиньского, нынешний лидер Польши Ярослав Качиньский, вчера прибыл в Киев. У меня есть полное дежавю 2008 года. Братья Качиньские — исторические герои, сражающиеся против империи современной эпохи. Я горжусь своей дружбой с ними», — написал Саакашвили.

Напомним, что 12 августа 2008 года во время «пятидневной войны» в Южной Осетии Лех Качиньский срочно прибыл в Грузию для того, чтобы выразить полную поддержку действиям официального Тбилиси.