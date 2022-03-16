Вашингтон, 16 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Министерство юстиции США считает, что китайские шпионы пытались запугать проживающих в Соединённых Штатах соотечественников, включая кандидата в члены Конгресса, сообщает 16 марта Reuters со ссылкой на судебные документы.

Iecs США vs Китай

Американские прокуроры созвали специальную пресс-конференцию в Вашингтоне для подробного обсуждения ряда уголовных дел.

Указывается, что некий шпион китайского правительства нанял частного детектива в США, чтобы организовать политический скандал для очернения репутации одного из кандидатов в Конгресс, имя которого не называется.

Помимо этого федеральные прокуроры считают, что китайские шпионы следили за сотрудниками неустановленной неправительственной организации, занимающейся правами человека и базирующейся в Вашингтоне.

Напомним, что в феврале министерство юстиции США закрыло программу по борьбе с китайским шпионажем и кражей интеллектуальной собственности в американских университетах. После этого министерство переключилось на борьбу с угрозами от враждебных Соединённым Штатам государств.