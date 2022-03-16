Бухарест, 16 марта 2022, 21:31 — REGNUM Правительство Румынии утвердило постановление о финансировании румынской экономики, предусматривающее выделение дополнительных средств на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом 16 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Согласно официальной информации, соответствующая программа гарантирует выплаты в общей сложности двум тысячам компаниям и хозяйствам.
«Наша задача — обеспечить румынского производителя, желающего не только расширить присутствие на местном рынке, но и выйти на международный уровень», — резюмировал министр финансов Румынии Адриан Качу.
По предварительным данным, на указанные цели из государственного бюджета будет выделено 7,5 млрд леев ($1,66 млрд). Предполагается также, что к реализации программы будут привлечены фонды ЕС.
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