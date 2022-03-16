Бухарест, 16 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Правительство Румынии утвердило постановление о финансировании румынской экономики, предусматривающее выделение дополнительных средств на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом 16 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

Согласно официальной информации, соответствующая программа гарантирует выплаты в общей сложности двум тысячам компаниям и хозяйствам.

«Наша задача — обеспечить румынского производителя, желающего не только расширить присутствие на местном рынке, но и выйти на международный уровень», — резюмировал министр финансов Румынии Адриан Качу.

По предварительным данным, на указанные цели из государственного бюджета будет выделено 7,5 млрд леев ($1,66 млрд). Предполагается также, что к реализации программы будут привлечены фонды ЕС.