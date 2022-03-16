Сантьяго, 16 марта, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Кортеж министра внутренних дел Чили Изкии Сичез был окружен вооруженными индейцами мапуче утром 16 марта во время её визита в Арауканию. Об этом сообщает новостное агентство Pagina12.

Pixabay.com Флаг Чили

Министр нового правительства отправилась в проблемный милитаризованный регион, намереваясь встретиться с отцом убитого полицейским члена общества мапуче. Путь кортежа был перегорожен горящей машиной, десятки человек окружили его и открыли стрельбу в воздух.

Мапуче отказываются признавать себя гражданами Чили и соблюдать законодательство страны, а потому для визита на историческую территорию необходимо соблюсти особые протоколы и получить приглашение общины.